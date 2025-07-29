Diari Més

Tarragona crearà un sistema unificat de venda d’entrades

El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, busca centralitzar la gestió i millorar l’experiència de l’usuari en esdeveniments culturals, patrimonials i turístics

El sistema unificat permetrà la gestió, reserva, venda, emissió, validació i explotació d’entrades, abonaments i visites a serveis, espais i esdeveniments municipals

Ajuntament Tarragona

Aquest matí s’ha publicat la licitació del nou sistema integral de ticketing de l’Ajuntament de Tarragona, un projecte que busca centralitzar en una sola plataforma web la venda d’entrades per a les activitats culturals, patrimonials i turístiques organitzades per l’administració local.

El contracte, que compta amb un pressupost de 215.380 euros per al període 2025-2028, s’emmarca dins del projecte ‘ConecTarragona’, impulsat per la conselleria de Tecnologia. Aquesta iniciativa forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i rep finançament dels Fons Next Generation EU. L’objectiu és modernitzar digitalment l’Ajuntament com a membre de la Xarxa de Destins Turístics Intel·ligents (DTI).

El sistema unificat permetrà la gestió, reserva, venda, emissió, validació i explotació d’entrades, abonaments i visites a serveis, espais i esdeveniments municipals. A més, inclou serveis associats com la implantació de la plataforma, el manteniment i el suport tècnic continu, amb la voluntat de millorar l’experiència i l’atenció a l’usuari.

Les empreses interessades poden presentar les seves propostes fins al 20 d’agost a través del següent enllaç: Detall de la licitació.

