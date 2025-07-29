Economia
Tarragona, la capital de província més rendible d’Espanya per llogar
La ciutat va assolir una rendibilitat bruta del 8,13%, situant-se per sobre de ciutats com Jaén i Àvila
Tarragona s’ha convertit en la capital de província més rendible d’Espanya per invertir en habitatge amb finalitats de lloguer, segons les darreres dades publicades pel portal immobiliari pisos.com. Aquest mes de juny, la ciutat catalana va assolir una rendibilitat bruta del 8,13%, liderant així el rànquing nacional i situant-se per sobre d’altres ciutats amb bons marges com Jaén (7,36%) i Àvila (7,13%).
L’informe, elaborat a partir de la comparació dels preus mitjans de compra i lloguer, assenyala que la rendibilitat mitjana del lloguer en el conjunt del país es va situar en el 6,68% al juny. Això implica que un propietari que hagi adquirit un habitatge tipus de 90 metres quadrats per 216.450 euros i l’hagi llogat per una renda mensual de 1.205 euros, hauria obtingut uns ingressos bruts anuals de 14.461 euros. La rendibilitat nacional, per tant, millora respecte al mateix mes de 2024 (6,10%) i també supera la registrada el maig d’enguany (6,46%).
Ferran Font, director d’Estudis de pisos.com, assenyala que «el preu de l'habitatge de lloguer continua imparable i s'allunya cada vegada més de les possibilitats financeres d'una bona part de la població».
L’estudi revela a més una important disparitat entre ciutats. Mentre Tarragona se situa a dalt de tot del llistat, Donostia – Sant Sebastià s’ubica a l’extrem oposat, amb una rendibilitat del 3,60%. Altres capitals amb menors retorns per als propietaris són Palma de Mallorca (4,35%), Cadis (4,60%) i Pamplona (4,66%). Madrid, malgrat la seva elevada demanda, amb prou feines assoleix el 4,93%.
En l’extrem més rendible, a més de Tarragona, destaquen altres capitals de províncies mitjanes i petites amb preus de compra més accessibles i lloguers estables. Jaén, Àvila, Castelló de la Plana, Còrdova, Múrcia, Segòvia, Osca i Almeria superen totes el 6,88% de rendibilitat, evidenciant que les oportunitats per als inversors no es concentren únicament a les grans ciutats.