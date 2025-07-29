Comerç
Serveixen 2.600 racions de peix de proximitat al Mercat Central de Tarragona
El cuiner Txaber Allué ha estat l’encarregat de cuinar de forma gratuïta alguna de les 14 varietats de peix seleccionades
La campanya de promoció del peix de proximitat al Mercat Central Tu compres, nosaltres cuinem! ha tancat aquest passat cap de setmana la seva segona edició. Ho ha fet amb més de 2.600 racions servides a la cuina del Mercat els divendres i els dissabtes entre el 30 de maig i el 26 de juliol. Aquesta xifra, que supera les 1.100 racions servides l’any passat, consolida la iniciativa, posiciona el Mercat de la ciutat com a epicentre comercial i gastronòmic, i suposa un impuls positiu en la difusió del producte pesquer del territori.
El cuiner Txaber Allué, conegut com El Cocinero Fiel, ha estat de nou l’encarregat de cuinar de forma gratuïta a la cuina del Mercat alguna de les 14 varietats de peix seleccionades i comprades a les peixateries del recinte. Les degustacions s’han pogut consumir a l’interior del mercat o demanar-les per emportar.
La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha subratllat les bones xifres de la iniciativa i ha destacat que «estem molt satisfets d’aquesta segona edició. Hem fet un pas endavant i els mateixos paradistes del Mercat ens han transmès la bona acollida que ha tingut la proposta un any més, tant entre els tarragonins i les tarragonines com entre les persones que han visitat la ciutat. Els divendres i els dissabtes de juny i juliol s’han convertit en un veritable formigueig de tarragonins i visitants degustant peix de proximitat al Mercat i l’ambient ha estat fantàstic. Gràcies al Grup d'Acció Local Pesquer Costa Daurada (GALP) per la complicitat en posar en valor el producte del nostre territori».
Novetats d’enguany
D’una banda, la incorporació del mes de juny a la iniciativa, així com la participació dins el Mercat de dos personatges prescriptors de la iniciativa, els quals han informat a clients, ciutadans i visitants sobre els detalls de la campanya, han estat dues de les principals novetats de l’edició 2025. A més, amb motiu de la celebració del I Congrés d’Investigació Tècnicocultural del Romesco a Tarragona, s’ha afegit també el romesco com una de les salses amb que poder degustar el peix cuinat.
D’altra banda, també cal destacar la important renovació de la cuina del Mercat Central que s’ha dut a terme gràcies a les línies de subvenció impulsades pel Grup d'Acció Local Pesquer Costa Daurada (GALP). Els treballs realitzats han permès ampliar i modernitzar l’equipament i dotar així el Mercat amb una cuina més completa que permetrà oferir activitats i propostes gastronòmiques en unes condicions més òptimes.
Catorze varietats de peix
Els catorze plats de peix escollits de la campanya han estat: llagostins bullits, gamba vermella a la planxa, gamba blanca saltejada, escamarlans a la planxa, sípia a la planxa, calamar a l’andalusa, musclos al vapor, cloïsses al vapor, xirles al vapor, escopinyes al vapor, canyuts a la planxa, seitó fregit, sardina fregida i tall de peix a la planxa. Totes aquestes varietats de peix han pogut ser comprades a les peixateries participants del mercat i han estat senyalitzades amb un cartell indicatiu.
La iniciativa ha tingut per objectiu la promoció del peix fresc de proximitat i ha estat possible gràcies a la implicació conjunta de Mercats de Tarragona i el Grup d'Acció Local Pesquer Costa Daurada (GALP). Ha estat cofinançada pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) amb el suport de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya.