Urbanisme
El projecte dels camps de futbol inclou la rehabilitació del Mas de la Creu
La Comissió Territorial d’Urbanisme posa en dubte la integració paisatgística del nou centre esportiu
El projecte de construcció de diversos camps de futbol a l’entorn de l’Anella Verda, a tocar del Catllar, preveu la rehabilitació també del Mas de la Creu. El mas i la seva torre es troba abandonat i fa anys que no s’hi fa actuació. Una situació que podria canviar si la iniciativa privada tira endavant.
Però això encara està en l’aire. L’empresa ha presentat un projecte d’actuació específica, una metodologia urbanística que s’utilitza quan és sòl no urbanitzable. Per a tirar-ho endavant, ha de comptar amb el vistiplau de l’Oficina Territorial Ambiental (OTA), que ha de decidir si és necessària una Declaració d’impacte ambiental o no.
En aquest sentit, l’OTA demana informes a diferents actors per a prendre una decisió. I un d’aquests és una consulta d’impacte ambiental de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona (CTU). «Es va posar en dubte la seva integració paisatgística amb l’entorn», explica explica Xavier Villacampa, director dels Serveis Territorials de Territori a Tarragona.
Des de la Comissió s’ha instat als impulsors del projecte a buscar noves solucions en aquest àmbit. «La comissió no es mostra favorable o no al projecte en aquests casos, sinó que en fa una anàlisi», diu Villacampa. La comissió va veure amb bons ulls la rehabilitació del Mas de la Creu. «Acostuma a haver-hi problemes amb masos abandonats i és positiu que s’hi actuï. Ho hem valorat positivament amb la condició que es faci tot alhora. No primer els camps i després el mas, ni viceversa», diu el director.
Pel que fa al debat polític que s’ha originat amb el projecte i sobre la seva conveniència, Villacampa exposa que, pel que fa a l’àmbit urbanístic, «s’arriba tard». «Ja estava previst i qualificat com a equipament esportiu privat», afegeix. Al consistori, el govern municipal i l’oposició discrepen sobre els mecanismes per aturar o no el centre esportiu.
Va per llarg
Amb tot, el més probable és que l’OTA demani una Declaració d’impacte ambiental. Un fet que retardarà el projecte, ja que s’hauran de demanar nous informes i diferents anàlisis. Quan acabi, tornarà a passar per la Comissió Territorial d’Urbanisme i, en última instància, la decisió correspondrà a l’Ajuntament.
El projecte d’iniciativa privada contempla la construcció i l’explotació de nou camps de futbol, un dels quals de futbol platja, una piscina i altres instal·lacions esportives, i alhora, també la construcció de vials. El projecte afecta a unes 33 hectàrees de terreny, que pertanyen a l’Arquebisbat de Tarragona.