El Memorimage d’Estiu recorda els 40 anys de la primera ascensió a l’Everest d'Òscar Cadiach
Es projectarà el documental 'Les dues cares de l’Everest'
El proper dijous, 31 de juliol, el Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus acollirà una sessió especial del Memorimage d’Estiu dedicada a una fita que forma part de la memòria col·lectiva de l’alpinisme català. Fa justament 40 anys, tres alpinistes catalans —Òscar Cadiach, Toni Sors i Carles Vallès— coronaven l’Everest pel vessant tibetà, en plena època de monsons.
En aquesta sessió, Òscar Cadiach reviurà aquell moment històric i altres ascensions posteriors a través de les imatges enregistrades durant les seves expedicions. A partir del documental Les dues cares de l’Everest (50’), l’alpinista farà un recorregut per les dues rutes principals que ha seguit per fer el cim: la del Tibet (Chomolungma), l’any 1985, i la del Nepal (Sagarmatha), l’any 1993.
El relat combina imatges d’arxiu, filmacions pròpies, fotografies i reflexions personals. Una oportunitat per escoltar, en primera persona, les vivències d’un alpinista que ha protagonitzat algunes de les gestes més destacades de l’alpinisme català i que, el 2017, es va convertir en el primer català a coronar els 14 vuitmils sense oxigen addicional.
El documental, en referència a l’ascensió del 1985, mostra els catorze alpinistes que en van formar part i els tres que van fer cim. I, també, el descens, quan els tres catalans van haver d’improvisar un bivac a gran altitud i no van arribar al camp base fins a l’endemà. De l’expedició del 1993, podem veure com Cadiach va fer l’atac final al cim en solitari. Una aventura que ha quedat escrita amb lletres majúscules a la història de l’alpinisme.
Amb aquest acte, el Memorimage d’Estiu vol retre un petit homenatge a una de les grans gestes esportives del país, quaranta anys després.