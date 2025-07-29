Neteja
Les rates també van a la platja: 'enxampen’ dos rosegadors al Miracle de Tarragona
Un vídeo publicat a xarxes mostra dos animals entre la sorra i un cubell de brossa a la platja tarragonina
Una escena poc habitual (i gens desitjada) ha generat rebombori a les xarxes socials aquest dimarts: dues rates passejant per la sorra de la Platja del Miracle de Tarragona i apropant-se a un cubell de brossa.
L’usuari d’X (antic Twitter) @mlillocha ha publicat un vídeo on es veuen clarament els rosegadors movent-se a prop d’un contenidor ubicat a la mateixa platja. A la publicació, l’usuari interpel·la directament l’Ajuntament:
“Platja del Miracle ara mateix… potser s’hauria de fer alguna cosa, o bé insistir amb els programes per regular les plagues o bé protegir les bosses d’una altra manera… @TGNAjuntament a qui li toca?”
La resposta irònica no ha trigat a arribar per part d’altres usuaris. @DavFolch ha compartit el vídeo amb un comentari que ha fet fortuna:
«A Tarragona no en tenim prou amb la platja de gossos i també som pioners en habilitar la nova platja de rates.»