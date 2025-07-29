Comerç
L’Ajuntament concedeix la llicència de primera ocupació al centre comercial Family Cash
La companyia ha resolt els requisits que s’havien fet des del consistori sobre deficiències constructives
L’Ajuntament de Tarragona ha concedit la llicència de primera ocupació al centre comercial Family Cash. Després que l’establiment obrís el 10 de juliol, la companyia ha resolt els requisits que s’havien fet des del consistori sobre deficiències constructives. Ara, l’empresa ja pot comunicar l’inici de la seva activitat.
Des de la plaça de la Font s’ha informat en tot moment que aquests procediments són habituals i que no és cap tracte de favor. La companyia valenciana ha invertit 14 milions d’euros i s’han contractat ja 200 treballadors.
L’únic aval que queda pendent és el de la Generalitat de Catalunya, que ha de revisar la llicència comercial. L’inici de l’activitat del centre comercial ha despertat l’interès de molts tarragonins i es preveu que s’estableixi com un nucli comercial a la zona de Campclar.