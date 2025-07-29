Policial
El GPS permet detenir a Tarragona dos lladres que havien robat dos mòbils en una platja de Salou
La parella, coneguda pels Mossos d'Esquadra, acumula prop de 150 antecedents policials
Agents dels Mossos d'Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Tarragona, van detenir aquest dissabte, una dona i un home de 49 i 51 anys respectivament com a presumptes autors d'un delicte de furt.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 17.00 hores quan dos turistes estrangers s'estaven banyant a una platja de Salou. En tornar de l'aigua, es van adonar que havien estat víctimes del furt dels seus telèfons mòbils d'alta gamma. Tot i que els lladres van apagar els aparells, un dels dispositius indicava a través del sistema de geolocalització que en aquell moment s'ubicava prop d'una platja de Tarragona.
Amb la informació facilitada per les víctimes, agents de paisà dels mossos van localitzar al passeig marítim Rafael Casanova de Tarragona, una parella a qui van reconèixer ràpidament en ser detingudes amb anterioritat per nombrosos fets similars. En concret, ambdós acumulen prop de 150 antecedents policials.
Els agents van poder recuperar els dos mòbils i altres objectes que també podrien haver estat sostrets. Les dues persones detingudes van passar aquest diumenge a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.
Consells per evitar el robatori a la platja
Els Mossos d'Esquadra recomanen tenir sempre els objectes personals a la vista. En cas d'anar en grup, cal alternar qui vigila mentre els altres es banyen. Quan sigui possible, cal utilitzar taquilles o serveis de custòdia, i si no, portar només l'imprescindible.
També recomanen guardar una mica d'efectiu o targetes en diferents llocs discrets (una butxaca interior, un envàs de crema buit…etc). A més, d'evitar exhibir telèfons, joies o objectes de valor.
En cas de veuere alguna persona en actitud sospitosa o observar un furt, cal trucar immediatament al 112.