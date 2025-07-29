Societat
La Fundació 'la Caixa' renova la seva col·laboració amb el Menjador Social de Bonavista
La Fundació 'la Caixa', a través de CaixaBank, dona suport al Menjador Social de Bonavista i a la Unitat Cuidant de Tu, de l’Associació Socioeducativa Joventut i Vida, amb un donatiu de 10.000 euros.
L'any 2013, gràcies a la col·laboració de la Fundació 'la Caixa', el Menjador Social de Bonavista va poder obrir les portes enmig d'una forta crisi econòmica al nostre país. L’entitat s'ha mantingut fidel en la seva ajuda el llarg d'aquests anys, participant activament en les activitats del Menjador Social, tant en la difusió de la seva tasca com en el suport econòmic als seus projectes d'ajuda, i amb la participació dels seus voluntaris en els esdeveniments i iniciatives solidàries d'ajuda als més desfavorits.
Els barris de Ponent de Tarragona tenen un percentatge important de persones afectades per les crisis socioeconòmiques i sanitàries sofertes. La carestia de la cistella de la compra, l’augment dels preus dels lloguers i les dificultats d’accés a l’habitatge agreugen encara més les situacions dramàtiques existents. Preocupats per les persones en desavantatge social, pobresa extrema, marginació o exclusió, el Menjador Social treballa per a facilitar la igualtat d'oportunitats, la inclusió i promoure l'autonomia prevenint les situacions d'aïllament.
Gràcies a la col·laboració de la Fundació 'la Caixa' s’aconsegueix que l’ajuda arribi de manera ràpida i oportuna al creixent nombre de famílies i persones que atén el Menjador Social de Bonavista. Durant l'any 2024, es van atendre 689 persones, amb un total de 42.696 menús repartits. A més es va fer el servei de lliurament de sopars al carrer els dijous, per atendre a 70 persones sense sostre, amb un total de 3.640 menús preparats en el Menjador Social.
Pel que fa a la Unitat Cuidant de Tu nascuda per a donar resposta a l'aïllament social i la solitud no desitjada entre la gent gran derivada pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona, es va atendre una mitjana de 16 persones.
A través de l'àmplia xarxa d'oficines de CaixaBank, la més gran d'Espanya, els professionals poden detectar les necessitats més urgents i properes de cada territori, i canalitzar les ajudes de la Fundació 'la Caixa' dirigides a donar resposta a aquestes necessitats. El 2024, es van donar suport gairebé 5.625 projectes de prop de 5.300 entitats socials.