Estrella Morente i Yoel Vargas, protagonistes del Festival Sona Flamenc
Del 6 al 12 d’octubre s'han programat 24 actes
La 7a edició del Festival Sona Flamenc, que se celebrarà a Tarragona del 6 al 12 d’octubre, comptarà amb la implicació de les institucions i les entitats de la ciutat. Per aquests dies s'han programat 24 actes amb espectacles destacats com el concert d’Estrella Morente & Rafael Riqueni, així com Yoel Vargas, Maruja Limón o ZA! + Perrate, entre d’altres.
Una de les novetats a destacar, és el projecte de mediació que s’ha dut a terme amb el Taller de Músics, que vol ser una radiografia del sector del flamenc a la ciutat, per tal d’aconseguir una major implicació i que ja compta amb diversos noms per aquesta edició i les futures; així com la mediació amb entitats, que ha aportat al certamen les activitats participatives, com la Trobada d’Escoles i entitats i la flashmob, que serà el dissabte 11 al matí a la plaça Corsini, que tornarà a reunir totes les persones aficionades al flamenc per ballar la coreografia d’enguany.
La Trobada d’Entitats i Escoles Flamenques de la ciutat es farà el diumenge 12 a les 18h, on les entitats i escoles de flamenc de Tarragona portaran a l’escenari del Teatre Tarragona les seves propostes de cante, toque i baile flamenc. L'acte comptarà amb la participació de la Asociación Blanca Paloma, Asociación Cultural y Folklórica Andaluza, Asociación Cultural Amigos de Andalucía de San Salvador, Associació Cultural Art i Flamenc, Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia, Estudi de Dansa AiF de Meritxell Puvill, Flamenco Azabache, Escuela de Flamenco Adelaida Guerrero, Escuela de Danza África Aguilar, Escuela de Danza María Begoña Ramos, Escuela de Flamenco y Danza Beatriz Higueras, Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis, i L’Art de la Dansa.
La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, acompanyada per l’equip del Taller de Músics David Leiva i Nerea Marfil, el director artístic, Jesús Blanco i el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ricard Ibarra, ha presentat el detall de la programació. Ramos ha destacat «el toc tarragoní d’enguany ens dona la motivació per continuar i fer encara més gran el festival» i ha apuntat «comptarem amb més implicació que mai de les entitats locals».
El festival a més, creix enguany en pressupost gràcies a subvencions de la Diputació de Tarragona i de la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya, on es destaca la implicació apostant fort amb la inclusió, interculturalitat i paritat, en tots els espectacles a través de les subvencions específiques d’ambdues institucions.
Els espectacles destacats
Un dels concerts més esperats serà, sense dubte, Estrella Morente & Rafael Riqueni, el dissabte 11 d’octubre a les 20h al Teatre. Dues figures irrepetibles del flamenc contemporani, que alhora recullen l’herència de l’amistat eterna entre la casa dels Morente i el mestre de la guitarra. Junts, reten homenatge al passat, a aquest flamenc que es fonamenta en la transmissió dels sentiments més essencials.
L’altre espectacle il·lusionant es el del tarragoní Yoel Vargas que portarà Óbito al Teatre el divendres 10 d’octubre. Aquest bailaor de Campclar, premi El Desplante del Festival Internacional del Cante de las Minas 2023, porta a la seva ciutat un nou espectacle una exploració artística sobre l’aflicció per la pèrdua d'un ésser estimat que fusiona la tradició del flamenc amb l'avantguarda de la música contemporània.
Seguidament, a les 22h, i amb la implicació de la Sala Zero, arriba ZA! + Perrate: Jolifanto; una banda catalana de rock experimental. El millor àlbum de flamenc de 2024 als Premis de la Música Independent és un disc de títol dadaista en què l’essència del flamenc és observada des de l’electrònica, l’experimentació i la polirítmia.
El dissabte al matí al Cós del Bou es farà un homenatge a Joan Reyes, l’últim garrotinaire de la ciutat. El garrotín és un gènere del cant flamenc, parent del tango, típic de Catalunya i a la Part Alta de Tarragona, el Joan Reyes és l’últim mestre d’aquest cant improvisat i burlesc. Aquest acte servirà per retre-li homenatge, amb tothom convidat a improvisar uns versos. La música en directe la posaran els lleidatans La Violeta, liderats per la filla del mític garrotinaire Enric Pubill, lo Parrano.
El flamenc s’escampa als barris
A la Rambla de Bonavista el diumenge al matí hi haurà espectacle de rumba; amb la col·laboració de Dani Pubill, net de Peret, Som la Rumba i Punt se suma a les accions que promouen el reconeixement internacional de la rumba catalana. El flamenc es mourà també per la Rambla de Ponent de Campclar el dimarts 7 a la tarda amb Sara Sambola i Aleix Bové, que presenten un espectacle flamenc amb aires mediterranis en què combinen el cante i el toque tradicional amb altres temes propis per a tangos i rumba, o a Torreforta aquella mateixa tarda, amb Cia. Beatriz Higueras: Raíces. L’endemà dimecres el centre cívic de Sant Pere i Sant Pau acollirà una classe oberta amb Adelaida Guerrero i dijous al de Bonavista, una classe oberta de David Cano.
A mode de tancament de programació als barris, el diumenge a les 13h la Rambla de Bonavista acollirà Maruja Limón amb Te como la cara. Aquest sextet femení de Barcelona que barreja rumba, flamenc, pop i ritmes llatins, portarà frescor i proximitat que transmeten els seus directes.
El darrer espectacle del festival serà a les 19h a l’Auditori de la Diputació de Tarragona. Serà la projecció del documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, òpera prima de C. Tangana, on explora la gravació de l’àlbum de Yerai Cortés, guitarrista flamenc, membre de la família Cortés, respectat tant pels tradicionalistes com pels més renovadors i avantguardistes d’aquest gènere.