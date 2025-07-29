Política
Els Comuns proposen que els camions a l’AP-7 circulin sempre per la dreta
Félix Alonso: «No callarem davant la corrupció»
El diputat dels Comuns Sumar, Félix Alonso va presentar una esmena a la llei sobre la reducció de la taxa màxima de l’alcohol en la conducció perquè els camions a l’AP-7 i a l’AP-2 circulin sempre pel carril de la dreta, sense fer avançaments.
El diputat tarragoní va denunciar també la captura de l’Estat per part de poders econòmics i ha defensat una acció política valenta al servei de la ciutadania. Alonso va reconèixer la tasca del jutge Rubèn Rus per una investigació de set anys sobre un presumpte cas de captura de l’Estat a Tarragona, en què empreses com Messer, Abelló i Carburos Metalicos s’haurien estalviat 10,5 milions d’euros mitjançant informes falsos, amb la complicitat del Ministeri d’Hisenda. Va recordar els anys de la «policia patriòtica», durant els quals ell mateix va ser espiat 29 vegades, mentre el ministre Montoro muntava una «Hisenda patriòtica» que beneficiava grans empreses mentre famílies eren desnonades.
En referència al funcionament del transport ferroviari al Camp de Tarragona, Alonso va citar l’informe de la URV que alerta de l’impacte negatiu en la salut mental dels usuaris dels ferrocarrils. Va insistir que el tren ha de ser una prioritat, i va criticar l’ampliació del Prat mentre aeroports com Reus i Girona continuen infrautilitzats.