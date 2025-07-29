Universitat
David Diestre, del grau en Enginyeria Matemàtica i Física, escollit millor estudiant de la URV
És el guanyador de la primera edició de la Beca Santander Excel·lència 360º, que li atorga un ajut de 12.000 euros
El tarragoní David Diestre Rubio, estudiant de tercer curs del grau en Enginyeria Matemàtica i Física de la Universitat Rovira i Virgili, ha estat escollit com a guanyador de la Beca Santander Excel·lència 360º, un ajut convocat per primera vegada aquest any i que premia els millors estudiants de cadascuna de les universitats espanyoles. El reconeixement dota als estudiants guardonats amb 12.000 euros destinats a impulsar el seu desenvolupament acadèmic.
Es tracta d’una beca que no només valora l’expedient acadèmic, sinó també la implicació dels estudiants en la vida universitària, així com altres qualitats extracurriculars com són la projecció internacional, l’emprenedoria, l’associacionisme i la recerca. Diestre, que ha estat triat entre les quinze finalistes de la URV, es mostra il·lusionat pel premi, ja que «suposa un gran impuls per a la carrera acadèmica». L’estudiant d’Enginyeria Matemàtica i Física explica que aquest reconeixement li permetrà accedir a altres beques, assistir a centres de renom per fer els seus estudis de màster i ampliar el seu currículum, a més de finançar els estudis.
Amb una mitjana de 9,57 i 15 matrícules d’honor acumulades durant el grau, el currículum de Diestre ja destaca abans de finalitzar els seus estudis, però és sobretot el seu perfil transversal el que ha cridat l’atenció del jurat. «Quan vaig llegir les bases de la convocatòria, vaig veure que la beca encaixava amb el meu perfil, sobretot per la part de l’emprenedoria», comenta.
El projecte emprenedor de Diestre és Physics Stars, una start-up que busca revolucionar l’ensenyament de les ciències entre els joves a través de problemes ludificats. Fundada amb un grup de companys de grau, l’empresa va guanyar l’iFest 2024, un concurs d’idees emprenedores impulsat per la Generalitat, i ha rebut 4.000 euros de finançament per part del Consell Social de la URV. A més, Diestre ja va ser guardonat per la URV amb el Premi Eduard Saavedra pel seu projecte de recerca de batxillerat i ha participat com a comunicador científic a la Nit Europea de la Recerca i com a jutge voluntari a la First Lego League, entre d’altres iniciatives.