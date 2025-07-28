Patrimoni
Surt a licitació el projecte arqueològic del carrer Eivissa
El pressupost del projecte és de 83.774,41 € i es poden presentar propostes fins al 2 de setembre
L'Ajuntament ha tret a licitació per a les obres d’execució de les estructures de fixació-estabilització dels talussos perimetrals de la reserva arqueològica del carrer Eivissa. Aquest espai està ubicat a la part baixa de la ciutat, entre la Quinta de Sant Rafael al nord, l’edifici de la Tabacalera a l’oest, la TAP a l’est i el Serrallo al sud; i fora del nucli emmurallat de la ciutat romana.
Segons el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, aquest «és el primer pas per posar en valor l’única reserva arqueologica municipal, que a més ha de servir per unir la Part Alta i la Part Baixa, generant un nou espai patrimonial de Tarraco».
L’objectiu del projecte és l’estabilització dels talussos perimetrals del solar per tal de poder accedir a l’interior de la finca amb garanties de seguretat que permetin la realització tant de tasques de neteja i manteniment, així com encetar actuacions de recuperació, consolidació i manteniment que aturin el procés de degradació de les restes arqueologies que s’hi ubiquen. El pressupost del projecte és de 83.774,41 € i es poden presentar propostes fins al 2 de setembre.