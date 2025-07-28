Policial
Quatre detinguts i 47 identificats durant un dispositiu a les estacions de transport de Tarragona
Efectius dels mossos, juntament amb la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional es van desplegar divendres a l'estació de tren i d'autobusos de la ciutat
Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de la comissaria de Tarragona van dur a terme divendres per la tarda un dispositiu conjunt amb efectius de la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional. Aquest es va realitzar a les estacions de transport de Tarragona. L’operatiu, va comptar també amb el suport dels vigilants de seguretat privada que habitualment treballen en aquests espais públics.
El dispositiu es va centrar en les estacions de tren i autobusos de la ciutat de Tarragona, on habitualment s'hi concentren persones d’interès policial que porten a terme il·lícits penals, sobretot furts i robatoris. A més, també fan ús d’aquests mitjans de mobilitat urbana per tal de desplaçar-se.
En total es van identificar 47 persones i es van fer tres detinguts. Dos de la Guàrdia Urbana per un delicte contra la salut pública, i un per part dels mossos a qui li constava una ordre judicial de detenció per un robatori violent i un delicte de lesions. De la seva banda, la Policia Nacional va detenir una persona per infringir la Llei d'Estrangeria.
En total es van tramitar fins a set denúncies per tinença de substàncies estupefaents, haixix i marihuana, i una altra per dur a sobre una arma blanca. Així mateix, durant l’operatiu es van aixecar sis denúncies per diverses infraccions comeses a la via pública. També es va revisar la documentació relativa a quatre vehicles, un dels quals va quedar immobilitzat, així com la dels seus conductors.
Finalment, es va comunicar una citació judicial a una de les persones identificades, mentre que una altra va ser denunciada administrativament per manca de respecte als agents de l’autoritat.
Aquest tipus d'operatius es planifiquen amb l'objectiu d'augmentar la sensació de seguretat entre els usuaris del transport públic i els veïns de la zona. Així mateix, també es controlen les activitats que poden ser constitutives d'infraccions i penals i administratives.