Successos
'Fast & Furious' a Campclar
Un vehicle va agafar una rotonda a la Rambla de Ponent a gran velocitat
Els veïns de Campclar van viure diumenge a la tarda una escena casi extreta d'algun dels films de la saga Fast & Furious. I és que en un vídeo publicat a través de les xarxes socials es pot veure com un vehicle agafa a gran velocitat una de les rotondes de la Rambla de Ponent de Tarragona deixant als veïns estupefactes.
En el vídeo es veu com el vehicle dona el tomb sencer a la rotonda i continua cap al carrer Riu Besós a gran velocitat i posant en perill la seguretat dels veïns i conductors que es trobaven en aquell moment a la zona.
Des de la Guàrdia Urbana de Tarragona asseguren que no han rebut cap trucada alertant d’aquesta acció però que tenen coneixement del cas. Des de la policia recorden que si algú presencia algun fet delictiu, és important que truqui al 092 o al 112 per donar l’avís per poder reaccionar al moment.