Policial
Expulsen cinc ciutadans estrangers que acumulaven un centenar de detencions
Són tres persones arrestades a Cornellà, Barcelona i Tarragona, un procedent d'un CIE i un altre de la presó
La Policia Nacional ha expulsat d'Espanya cinc ciutadans estrangers multireincidents procedents d'Albània i Geòrgia, que operaven arreu de l'Estat, especialment a Catalunya. Aquests individus tenen un ampli historial delictiu, amb nombrosos antecedents policials i judicials i sumen un centenar de detencions.
De les cinc persones expulsades, tres van ser localitzades i detingudes a Cornellà i Tarragona, una altra venia del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) i l'últim procedia directament de la presó. La Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona i la comissaria de Cornellà, en coordinació amb la Unitat Central de Repatriacions, van comunicar i planificar el vol per repatriar aquests ciutadans el 22 de juliol. A l’expedició per repatriar aquestes persones hi van participar deu efectius i cinc vehicles policials que van iniciar el trajecte en comitiva des del complex policial de la Verneda (Barcelona).
Després de l'arribada a Madrid els agents van lliurar els arrestats a la Unitat Central de Repatriacions a l'aeroport de Madrid-Barajas, que va encarregar-se de traslladar-los en avió fins al país de destinació.
Aquestes expulsions suposen una gran coordinació en l'àmbit policial i judicial, a més d'una estreta relació documental amb els respectius consolats, que col·laboren en els tràmits de documentació.