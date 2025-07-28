Diari Més

El carilló del Mercat Central fora de servei per manteniment

Durant una revisió s’ha detectat el deteriorament d’una peça interna del seu sistema de funcionament que cal canviar

Imatge del carilló del Mercat Central.

Imatge del carilló del Mercat Central.David Oliete

El carilló del Mercat Central de Tarragona es troba actualment fora de servei degut a les tasques de manteniment que s’hi estan realitzant. En el marc d’aquesta revisió periòdica s’ha detectat el deteriorament d’una peça interna del seu sistema de funcionament, el qual requereix la seva substitució. 

Per aquest motiu, i a l’espera de rebre la nova peça i poder instal·lar-la, es preveu que el carilló pugui tornar a funcionar amb normalitat en unes 3-4 setmanes.

