Societat
El carilló del Mercat Central fora de servei per manteniment
Durant una revisió s’ha detectat el deteriorament d’una peça interna del seu sistema de funcionament que cal canviar
El carilló del Mercat Central de Tarragona es troba actualment fora de servei degut a les tasques de manteniment que s’hi estan realitzant. En el marc d’aquesta revisió periòdica s’ha detectat el deteriorament d’una peça interna del seu sistema de funcionament, el qual requereix la seva substitució.
Per aquest motiu, i a l’espera de rebre la nova peça i poder instal·lar-la, es preveu que el carilló pugui tornar a funcionar amb normalitat en unes 3-4 setmanes.