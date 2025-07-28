Societat
El Barri del Port acaba les seves festes amb la cercavila gegantera
El cap de setmana va estar marcat pel pregó de Santiago Castellà, espectacles, tallers, música i la tradicional despertada de la Cucafera
El Barri del Port va posar fi diumenge a les seves festes amb una cercavila gegantera pel matí. La celebració va arrencar divendres de la mà de Santiago Castellà, president del Port de Tarragona, que va pronunciar el Pregó de Festa Major.
La vetllada va continuar amb una exhibició-actuació oferida pel grup de gladiadors Gesta Gladiadora i tancant amb una disco-mòbil.
L’endemà, els actes van continuar amb tallers i jocs i la despertada de la Cucafera, amb la xaranga Pujats de To i un sopar a la fresca.