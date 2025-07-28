Cultura
El ball parlat de la Reina Maria Cristina torna a sortir al carrer
Les festes del carrer Maria Cristina celebren els 25 anys de l’Associació de Veïns, els 35 del Ball parlat i els 15 de la geganta Cristineta, amb activitats per a tots els públics
Aquest cap de setmana es van celebrar les festes del carrer Maria Cristina. Una celebració que estava d’aniversari.
En aquesta ocasió els veïns i veïnes del barri tarragoní van celebrar els 25 anys de l’Associació de Veïns, a més dels 35 anys de l’entranyable Ball parlat de la Reina M. Cristina i els 15 de la geganta, la Cristineta.
Tarragona
Les millors imatges del ball parlat de la Reina Maria Cristina
Redacció
Durant les festes es van presentar una sèrie d’activitats com tallers per la canalla, concerts per a tots els públics i gustos i un seguit d’homenatges per als veïns difunts del barri