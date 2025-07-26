Turisme
La terminal de creuers de Tarragona acull una experiència virtual immersiva sobre la Tarraco romana
La proposta ha permès als creueristes sobrevolar la Tarraco romana i veure com era originalment el conjunt Patrimoni Mundial de la UNESCO
La terminal de creuers de Port Tarragona ha acollit una experiència immersiva que mostra com era l’antiga Tarraco mitjançant ulleres de realitat virtual. L’empresa Timeport, creadora d’aquesta proposta, ha acordat amb Tarragona Cruise Port, la concessionària de la terminal, fer una prova pilot i oferir els seus serveis als creueristes.
L’experiència proposa un vol sobre la ciutat, gràcies a una rigorosa recreació històrica, en el qual es pot veure com eren originalment alguns dels monuments que actualment són Patrimoni Mundial per la UNESCO. L’objectiu d’aquesta proposta és que amenitzi l’espera a la terminal dels passatgers d’embarcament i desembarcament i que permeti als passatgers de trànsit que visitin Tarragona entendre millor les restes arqueològiques i com aquestes han donat forma a la ciutat actual.
En aquesta prova pilot, la terminal ha comptat amb un total de 13 ulleres de realitat virtual i un espai dedicat a l’experiència. Un joc d’ulleres ha disposat d’una versió reduïda d’un minut d’aquest recorregut virtual per la Tarraco romana, perquè qualsevol viatger que passés per l’equipament pogués fer un tastet de l’experiència immersiva i conèixer la proposta abans d’adquirir el tiquet per al passi sencer.
L’experiència ja s’està realitzant en un local de la Part Alta de Tarragona. Ara, amb aquesta prova pilot, tant Timeport com Tarragona Cruise Port valoraran la possibilitat d’oferir aquesta activitat a la resta de creuers.
Els creueristes que han provat l’experiència han pogut sobrevolar la Tarraco de l’any 162 dC i comprovar com era la ciutat més destacada de tota Hispania. Gràcies a la realitat virtual han vist de prop espais emblemàtics com ara el Circ, els fòrums provincial i de la Colònia o les muralles, entre altres, a la vegada que han pogut conèixer com es creu que eren edificacions ja desaparegudes com el temple d’August, ubicat on actualment hi ha la Catedral.
El plantejament d’aquesta proposta és ser un complement a l’experiència que viuen els creueristes que passen per Tarragona. D’una banda, l’activitat permet amenitzar el temps d’espera a la terminal dels passatgers d’embarcament i desembarcament, fent-lo més amè i atractiu.
De l’altra, l’experiència amb realitat virtual ajuda als passatgers de trànsit que visiten la ciutat, ja que els ofereix un contingut de reconstrucció històrica que permet visualitzar com era l’antiga Tarraco i posar en context el conjunt monumental Patrimoni Mundial.