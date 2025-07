Reclamen a SMHAUSA 295.000 euros de sobrecostos en una promoció pública

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Una empresa constructora ha demandat al Servei Municipal de l’Habitatge de Tarragona (SMHAUSA) per suposats sobrecostos en l’obra de diferents pisos al carrer Josepa Massanés. Eiffage, la companyia encarregada dels treballs, va presentar el passat mes d’abril la denúncia al Jutjat de Primera Instància de Tarragona, reclamant 294.123,08 euros, més interessos, pels retards a la construcció dels immobles. Aquestes dilacions, segons la part denunciant, no eren responsabilitat de la contractista i, per tant, consideren que havien d’anar a càrrec d’SMHAUSA.

Els fets en qüestió es remunten a l’any 2017. En el solar de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, en la cantonada amb el carrer López Peláez, van arrencar els treballs per aixecar 30 habitatges, 31 trasters, 27 places d’aparcament i dos locals comercials. Es va adjudicar l’obra per 3.097.097 euros a Eiffage. En l’escrit de demanda de la companyia, al qual ha tingut accés el Diari Més, s’indica que en la primera setmana ja van aparèixer restes arqueològiques. «Estaven previstos al projecte de construcció, però amb una extensió molt menor del que finalment es va trobar», diu l’acusació. A més, destaquen que en el setè mes d’obra només se n’havia executat el 16,4%.

Després, l’empresa al·lega que, a causa de les restes trobades, es va haver de canviar la cimentació de l’edifici per evitar afectar les troballes i mantenir-los accessibles. Aquest procés, diu la companyia, va suposar un retard de 115 dies més. L’obra també es va haver d’aturar temporalment per l’esclat de la pandèmia de covid. Amb tot, la companyia va encomanar un informe pericial i el 2021 va presentar a SMHAUSA un escrit de reclamació de danys i perjudicis. El 2024, Eiffage va presentar una actualització d’aquestes reclamacions i expliquen que no han rebut resposta del servei municipal. «Evidencia la manca de voluntat de resoldre el problema i ens obliga a acudir a l’auxili judicial», diuen.

«Procediment habitual»

Des de l’Ajuntament expliquen que es va contestar la reclamació exposant que no estava d’acord amb els fets relatats. «L’empresa va decidir transformar la reclamació en una demanda judicial. Aquest un procediment habitual quan hi ha dues visions contraposades», expliquen des del consistori.

Murs, esquelets i un enterrament A l’excavació feta en el marc de les obres hi van aparèixer un pou i una sèrie de murs d'habitatges aproximadament del segle III, que se sap que van deixar de funcionar al segle IV i s'hi van fer enterraments. A més també van desenterrar-se restes òssies tant humanes com d’animal. En el seu moment, l'Ajuntament va informar que aquella zona es perfilava com una resta destacable a la zona de la ciutat, que es considerava una zona suburbana de la ciutat i on s’assentaven famílies benestants