Montserrat Vellvè: «Els procuradors garantim una Justícia àgil, ordenada i compromesa amb el ciutadà»

Publicat per Creat: Actualitzat:

Com afrontes aquest nou repte com a degana del Col·legi de Procuradors de Tarragona?

«Amb molta il·lusió i sentit de responsabilitat. Ser degana és un honor i també un compromís amb tots els col·legiats i col·legiades que formem part del Col·legi. Afronto aquest repte amb ganes de treballar en equip, d’escoltar, de modernitzar i de continuar vetllant per la nostra professió. Volem fer del Col·legi un espai actiu, útil i proper per als procuradors i també per a la ciutadania».

Què et va impulsar a fer el pas i encapçalar aquesta nova etapa?

«Vaig sentir que era el moment de sumar, d’aportar una visió renovadora i compromesa amb el futur de la nostra professió. M’hi va impulsar la voluntat de cohesionar el col·lectiu, d’impulsar iniciatives que ens ajudin a créixer i adaptar-nos als nous temps, i de fer visible una professió essencial però sovint poc coneguda. També m’ha motivat el suport d’un equip extraordinari, amb perfils diversos però units per la il·lusió de fer-ho bé».

Què feu exactament els procuradors i quin paper teniu dins del sistema judicial?

«Els procuradors som els representants processals de les persones davant dels jutjats. Som experts en l’Administració de justícia. Som llicenciats o graduats en Dret i ens encarreguem de garantir que els procediments judicials es desenvolupin amb ordre, seguretat i eficàcia. Fem un seguiment rigorós dels processos, controlem terminis, gestionem notificacions, activem protocols com avisar serveis socials, protectores d’animals, etc. Som experts en temes Registrals i vetllem perquè tot avanci amb la màxima agilitat i diligència. A mi m’agrada molt dir que som els ‘Srs. Lobo’ de la Justícia (fent referència al personatge de la pel·lícula Pulp Fiction) En definitiva, som una figura clau per al bon funcionament de la justícia amb més de cinc-cents anys d’història».

Creus que la ciutadania coneix prou bé la vostra feina? Com es podria donar-li més visibilitat?

«No prou, i aquest és un dels nostres grans reptes: fer arribar millor qui som i què fem. Moltes persones no saben que darrere de cada procediment judicial hi ha un procurador que en fa el seguiment, que coneix el funcionariat, el territori i vetlla perquè tot avanci amb seguretat jurídica i agilitat. Cal molta més pedagogia per apropar-nos a la societat: xerrades, col·laboracions amb institucions, presència en mitjans i xarxes socials. Volem ser més visibles perquè la nostra feina és realment útil i necessària, i no només als jutjats: també actuem a notaries, registres, centres de mediació i arbitratge. El més important és que representem el ciutadà amb formació, compromís i plena dedicació».

Heu format una nova junta amb un equip jove, amb perfils diversos i amb ganes d’innovar. Com us heu organitzat i quines àrees lidera cadascú?

«Som un equip cohesionat i il·lusionat que combina experiència i renovació. Cada membre lidera una àrea específica: mediació (Lourdes Pérez), assistència jurídica gratuïta (Gemma Buñuel), noves tecnologies (Assumpció Polo i Alejandro Granadero), deontologia (Elisabet Carrera), llengua (comissió lingüística) i relació amb ens jurídics i ciutadania (Maribel Fermin). Treballem de forma col·laborativa amb l’objectiu de fer créixer el Col·legi com una institució moderna, útil i propera».

Un dels punts que destaqueu és l’aposta per les noves tecnologies. Quins canvis preveus que poden aportar a la professió?

«El Col·legi de Procuradors de Tarragona ha estat històricament un referent quant a innovació tecnològica: aportant noves programacions, noves idees, sent voluntària per les primeres proves pilot de modernització. Les noves tecnologies són una oportunitat per fer la nostra feina amb més eficàcia i seguretat. Ja fa anys que els procuradors ens hem anat adaptant als canvis digitals: la tramitació electrònica, les notificacions digitals, la signatura electrònica. Tot això ha fet que la nostra tasca sigui més àgil i transparent. I volem continuar apostant per eines digitals que ens ajudin a optimitzar processos i a estar més connectats entre nosaltres i amb la ciutadania».

Quins reptes o canvis creus que haurà d’afrontar el col·lectiu de procuradors en els pròxims anys?

«Ens trobem en un moment de transformació profunda. Hem d’afrontar la digitalització amb una actitud proactiva, sense perdre de vista el valor humà de la nostra professió. Caldrà adaptar-nos als nous models de Justícia, i fer valdre la nostra expertesa com a garants de la seguretat jurídica, per exemple en un nou model d’execució, que farà que el ciutadà pugui veure satisfetes les seves demandes amb més eficàcia. El futur serà exigent, però també ple d’oportunitats si ens mantenim preparats».