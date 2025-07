Mare Terra reclama platges accessibles al 34è Dia de Platja

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

El Club de Vela Platja Llarga de Tarragona va acollir ahir el 34è Dia de Platja que organitza Mare Terra Fundació Mediterrània, sota el lema ‘Volem platges naturals accessibles!’. Més d’un centenar de persones van aproximar-se fins a la platja i van participar en una recollida de residus que va tornar a ser «tot un èxit». L’esdeveniment de sensibilització mediambiental va comptar amb la participació del Campus de l’ADT, del casal de l’Escola Cèsar August, el TASOC Sant Salvador i el Genuine Summer Camp del Club Gimnàstic de Tarragona.

El president de Mare Terra Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, va deixar clara la importància de jornades com aquesta: «L’any 2100, si continuem al ritme actual, s’hauran de desplaçar 20 milions de persones pel canvi climàtic. Se suposa que, si no hi posem remei, el nivell del mar creixerà un metre i el que hi ha al costat de la costa haurà de desaparèixer». «Les institucions han de tenir més consciència i han de lluitar perquè en totes les escoles puguin fer classes d’educació ambiental. És increïble que no rebem ajudes quan fem aquestes activitats. Això no ho hauríem d’estar fent nosaltres, ho hauria d’estar fent l’Ajuntament», va afegir.

Juárez va valorar positivament la jornada: «Hem passat les 130 persones i els nens estaven molt il·lusionats». Malgrat tot, també va lamentar la manca de platges accessibles: «Ho hem hagut de fer en aquest punt perquè al Club de Vela és dels pocs llocs de la platja que hi ha una zona asfaltada en què poden anar les persones amb cadira de rodes». L’acte també va comptar amb la presència de la directora general de Polítiques del Litoral de Catalunya, Kiryat Mercado Garrido, que va explicar que «ens agradaria de cara a l’any que ve que tothom pugui accedir a la platja, sigui quina sigui la seva condició física».