Els tres espeleòlegs tarragonins desapareguts a Cantàbria surten sans i estalvis de la cova Coventosa
Els esportistes van entrar dijous a la cova càntabra per completar un recorregut de 24 hores, però el retard en la sortida ha activat un operatiu de rescat
Els tres espeleòlegs del Club Excursionista de Tarragona que es trobaven desapareguts a la cova Cueto-Coventosa, al municipi càntabre d’Arredondo, han estat localitzats sans i estalvis aquest divendres al migdia. Els esportistes s’havien endinsat a la cova ahir dijous amb l’objectiu de completar el recorregut subterrani en unes 24 hores, amb la sortida prevista a les 11 del matí d’avui.
Davant la manca de notícies a l’hora prevista, el Govern de Cantàbria havia activat un ampli dispositiu de recerca i rescat, desplegant un Punt de Mando Avançat (PMA) a l’aparcament de Coventosa i mobilitzant efectius del Servei de Protecció Civil, membres especialitzats de la Creu Roja i del Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) de la Guàrdia Civil de Potes.
Segons han informat fonts oficials del govern càntabre, el retard hauria estat causat per un problema tècnic durant el recorregut. Tot i això, un equip de rescat ha aconseguit contactar amb els tres espeleòlegs dins la cavitat i els ha acompanyat fins a la sortida, on han pogut sortir pel seu propi peu, en bon estat de salut.