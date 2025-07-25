Música
Dues exconcursants d''Eufòria' actuaran per Santa Tecla amb la TGN Big Band
Alèxia Pascual i Mariona Escoda s'uniran a la banda el 18 de setembre al Teatre Tarragona
Les tarragonines Àlexia Pascual i Mariona Escoda s’uneixen en concert, després del seu èxit al programa de 3cat Eufòria i el triomf de les dues cantants per diversos escenaris de musicals a Barcelona; on brillaran amb el seu talent i energia al costat de la TGN Big Band, en una vetllada única al Teatre Tarragona el 18 de setembre.
Aquest és un dels tres concerts les entrades del qual es posen a la venda avui, que se celebraran en el marc de les festes de Santa Tecla i que formen part de les propostes musicals de pagament del teixit associatiu de la ciutat.
D’una banda, el divendres 12 de setembre al Teatre Auditori del Camp de Mart, tindrà lloc a les 22h el concert de la Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) amb ElectroBUMT: Música de banda, beats i Amparito. La Banda Unió Musical de Tarragona revoluciona les festes amb un concert únic que serà una explosió de música i energia on la potència d’una banda simfònica es combina amb els beats d’un DJ sobre l’escenari. El preu de l’espectacle és de 9€ entrada general i diversos descomptes al web.
El segon concert a destacar és el dijous 18 de setembre a les 21.30h al Teatre Tarragona, amb les dues cantants d'Eufòria. Un concert pensat per a tots els públics i per als amants de la música en directe. El preu de l’entrada és de 15€ i organitza Rambla Music amb col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona.
L’endemà, divendres 19, serà el torn a les 22h i altra vegada al Teatre Auditori del Camp de Mart d’un revival de Les dècades prodigioses dels 70, 80 i 90 amb la Banda Fòrum Tgn. Aquest grup tarragoní, sortit de Rambla Music, tornarà a fer un viatge enrere en el temps, i reviurà una recopilació especial amb els millors temes d’aquestes tres dècades. El preu de l’entrada és d’entre 8 i 10€.