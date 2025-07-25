Laboral
CCOO denuncia un estiu crític a Correus a Tarragona per l’absència de reforços
El sindicat denuncia sobrecàrrega i col·lapse del servei en diversos municipis
La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO denuncia la greu deterioració del servei postal i de les condicions laborals a Correus durant aquest estiu a la província de Tarragona. Segons el sindicat, la manca de cobertura de les vacances ha deixat moltes unitats al límit del col·lapse, amb retallades del 40% en plantilles de carteries com Amposta, Tarragona, Valls o Torredembarra, i fins al 60% en municipis com Deltebre, Roda de Berà o Vila-seca.
CCOO alerta que l’empresa manté una política de «contractació zero», que impedeix substituir les absències estiuenques i força el personal actiu a assumir una càrrega de treball excessiva. «Aquesta situació posa en risc la salut de la plantilla i deteriora greument el servei públic que reben els ciutadans», denuncien. En l’àmbit del repartiment, s’estenen els recorreguts i augmenta el temps d’exposició a les altes temperatures, incrementant el risc d’esgotament, cops de calor i altres danys a la salut. El sindicat recorda que el govern i el Ministeri de Treball obliguen a protegir els treballadors en episodis de calor extrema, especialment en torns de tarda.
Paral·lelament, la manca de personal provoca acumulacions de milers de cartes, notificacions i paquets, generant retards i perjudicis greus per als destinataris, inclosa la pèrdua de cites mèdiques o tràmits administratius importants. Aquest col·lapse afecta també l’atenció a les oficines, on la reducció de personal limita greument la capacitat de resposta als usuaris.