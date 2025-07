Tretze empreses es presenten a la licitació per urbanitzar les parcel·les Iborra de Tarragona

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

Tretze empreses s’han presentat com a candidates per executar les obres d’urbanització de les Parcel·les Iborra. La licitació impulsada per l’Ajuntament de Tarragona el passat mes de març ha generat gran interès entre les companyies constructores. Segons fonts municipals, en les pròximes setmanes es resoldrà el procés d’adjudicació i, un cop es formalitzi el contracte amb la firma guanyadora, es podran iniciar els treballs per dignificar l’entorn de l’Ermita de la Salut, a tocar de la Vall de l’Arrabassada.

Els veïns de la zona ja estan comptant els dies perquè comenci aquesta intervenció tan esperada. «Tots tenim ganes de veure, per fi, com entra la primera excavadora al barri», assenyala Enric Casasayas, president de l’Associació Administrativa de Cooperació de les Parcel·les Iborra. «Fa molts anys que ho estem perseguint», apunta. De fet, recorda que fa més de 30 anys que es va anunciar aquest projecte: «Els endarreriments, de vegades, es devien a motius sobrevinguts, com la caiguda del POUM el 2020».

«Sembla que ara ho tenim a tocar, però fa falta culminar la feina», afirma Casasayas. Les obres tindran una durada aproximada de deu mesos, durant els quals s’urbanitzaran els carrers existents i els de nova creació. El projecte inclou també demolicions, moviment de terres, pavimentació, senyalització, enjardinament i instal·lació de mobiliari urbà.

D’altra banda, es farà la instal·lació de les xarxes de serveis, d’aigües residuals i aigües pluvials, aigua potable, enllumenat públic, mitja i baixa tensió, telecomunicacions i gas, amb el soterrament de les existents i instal·lació de les noves per donar servei a tots els habitatges. L’àmbit de Parcel·les Iborra comprèn una àrea de 56.995 metres quadrats, en els quals hi haurà espai per a 136 habitatges. Actualment, les cases disposen de fosses sèptiques.

El projecte contempla un total de nou carrers, dels quals quatre ja existeixen. Aquests, però, no compten amb l’amplada suficient i, per tant, s’hauran de fer de nou. Les voreres estaran al mateix nivell que la calçada per obtenir una plataforma única i, així, donar-li més protagonisme i importància als vianants i a les bicicletes sobre el trànsit motoritzat.

Finançat pels veïns

El pressupost d’execució és de 4.613.631,54 euros (IVA inclòs), una inversió que anirà a càrrec dels veïns. Això sí, el consistori avançarà 700.417,32 euros, en tractar-se d’un projecte d’urbanització per cooperació. Fa quatre mesos, la previsió municipal era que les obres s’iniciessin al juny, per afectar mínimament l’activitat de l’Escola Arrabassada. Tot i que no es compliran aquests terminis inicials, no es preveu que l’inici dels treballs s’allargui massa més.