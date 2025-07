Proposen que els vehicles de càrrega i descàrrega fitxin a Tarragona

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona estudiarà la possibilitat que els usuaris de les zones de càrrega de la ciutat hagin d’extreure un tiquet físic o registrar l’estada en una aplicació electrònica sense cost. D’aquesta manera, es podrà realitzar un millor control de l’ús de les zones de càrrega i descàrrega, assegurant una major rotació i evitant que hi estacionin vehicles no autoritzats, segons expliquen des del consistori.

La mesura es tractarà a la comissió d’estudi de l’Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics, que l’executiu vol modificar. La comissió es reunirà dimarts vinent. A banda, També s’estudiarà reduir els supòsits per als quals està permès l’accés motoritzat a la plaça de la Font, i així reduir els vehicles que hi poden entrar.

Focus a la plaça de la Font

«Des del govern municipal impulsem aquests canvis per tal de millorar l’ús de les zones de càrrega i descàrrega i limitar l’accés de vehicles a la plaça de la Font», reitera Sonia Orts, consellera de Mobilitat de l’Ajuntament. El centre neuràlgic de la ciutat en determinades hores, sobretot al matí, s’omple de camions i vehicles que distribueixen productes als restaurants i bars de la plaça. «El trànsit que hi ha a determinats moments del dia és un problema tant pels veïns com pels visitants d’aquest espai emblemàtic de la ciutat, i l’hem de preservar», afegeix Orts.

30 min., màxim

Segons la proposta de modificació del govern, a la qual ha tingut accés el Diari Més, es proposa incorporar un punt a l’ordenança que exposa que els vehicles «podran estacionar per una durada màxima de 30 minuts a les zones expressament previstes a la Rambla Vella».

Situació que s’arrossega

Aquesta situació fa temps que genera discussions a l’Ajuntament i a la ciutat, així com queixes dels veïns de la plaça. De fet, durant les negociacions per aprovar l’ordenança de terrasses, el grup municipal del Partit Popular va proposar que els camions de descàrrega no entrin a les places. En aquest cas per conservar en bon estat les rajoles i poder habilitar un espai específic per aquests vehicles.

L’any passat, l’Ajuntament ja va restringir l’accés a aquests vehicles als carrers Comte de Rius i Sant Agustí.