La màgia del Seguici de Tarragona, dels carrers al taulell

Molts tarragonins desitjarien viure Santa Tecla els 364 dies de l’any. Ara, gràcies a quatre amics –Daniel Bayerri, Marc Peñalver, Pau Montejano i Esteve Bou– això és una mica més possible. Ells són els creadors de Missió Seguici, un joc de taula que, com bé indica el seu nom, porta l’essència del Seguici Popular dels carrers de Tarragona al menjador de casa. El projecte, expliquen, va néixer durant una excursió passada per aigua. «Estàvem a la muntanya i ens va ploure quatre dies seguits. Vam acabar farts de jugar al mateix joc, i vam començar a crear-ne un de nou, basat en diferents elements de Santa Tecla, ja que tots quatre estem molt vinculats amb les festes i el Seguici», relata Peñalver.

Així, aquest nou entreteniment improvisat es va convertir en un hàbit, polint-se i creixent a la vegada que el seu nombre de jugadors. «En una d’aquestes partides es va unir un mestre, i ens va dir que seria una bona idea portar-lo a les escoles per apropar la festa als nens», apunta Bayerri. «Fins llavors l’únic que teníem era un tauler dibuixat a mà en un full de paper. No podíem presentar això», afegeix. Davant aquest nou repte, el grup va decidir portar la idea a l’Ajuntament, amb l’esperança que assumisís la publicació del joc. «Els hi vam dir: us ho donem tot, les idees, els dibuixos, vosaltres ja us encarregueu de la resta», comenta Bou entre riures. Tot i que van rebre suport, qüestions burocràtiques van impedir que el consistori gestionés directament la producció.

D’aquesta manera, si els joves volien que el joc fos una realitat, havien de professionalitzar-se. Literalment. «Vam haver de constituir una empresa des de zero. No teníem cap intenció de fer-ho tot tan formal i seriós, però s’ha anat fent gros i aquí estem, socis fundadors d’una empresa», explica Montejano, qui també s’ha encarregat de dissenyar els gràfics. Afortunadament, assenyalen, l’equip va rebre el suport d’entitats, comerços i persones del món festiu, que els han ajudat a fer realitat el projecte. Així i tot, el procés, reconeixen, no ha estat fàcil. «No teníem ni idea de com muntar una empresa, ni una web, ni com gestionar una comanda de 400 quilos, però ho hem anat aprenent sobre la marxa. Hem estirat d’agenda, familiars, amics... la parella de l’Esteve ens ha ajudat amb xarxes, el germà del Pau amb vídeos… Tot molt casolà, però amb molta il·lusió», afirma Peñalver.

Un joc per a tothom

Si bé la comercialització del joc va néixer amb l’objectiu de fer-lo arribar a les escoles, Missió Seguici no és només per a nens, sinó que està pensat per a tarragonins de totes edats. «Tothom s’ho pot passar genial. És una manera de compartir anècdotes i viure la festa des de dins», diu Bayerri. La dinàmica del joc és senzilla, cada jugador representa un element del Seguici, i cada figura poseeix habilitats especials. «Els Gegants, per exemple, poden avançar més caselles perquè són més grans», indica el cocreador. Quin és l’objectiu? El mateix que a la realitat: aconseguir completar el recorregut fins a arribar al seu punt d’inici, la Plaça de la Font.

Per superar aquesta fita, els participants hauran de resoldre diverses proves de mímica, tabú, preguntes i alguna altra adversitat d’allò més realista. «Si sumes set amb els daus, comença a ploure, llavors has de refugiar-te en una casella específica o ‘gastar’ un dels paraigües que vas aconseguint durant la partida», detalla Bou. Les preguntes del joc no són aleatòries. Moltes han estat aportades per les mateixes entitats del Seguici, i altres s’han recollit a través d’un procés participatiu, obert a tota la ciutadania. Aquelles seleccionades aniran acompanyades amb el nom de l’autor. «Volíem que la gent sentís que el joc és seu, no només nostre. A més, aquestes propostes ens permeten incloure curiositats que no apareixen en cap enciclopèdia», explica.

Últims dies de prereserva

Ara mateix el joc es troba en fase de prereserva, la qual s’allargarà fins al dia 28 d’aquest mes. El 16 d’agost es farà la presentació oficial, i el producte es podrà adquirir a partir de l’11 de setembre a l’estand de les festes per 45 euros. Els que facin la reserva prèvia, disponible al web https://missioseguici.com, l’aconseguiran per 39 euros. També hi ha una opció per fer-se patró, col·laborant amb 20 euros per donar suport al projecte sense comprar el joc.