El jutjat de Tarragona autoritza que el PSOE sigui acusació popular en el cas Montoro

El jutjat d'instrucció 2 de Tarragona ha autoritzat que el PSOE sigui acusació popular en la causa contra l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.

El magistrat ha dictat fins a cinc resolucions de diferents peticions de personacions en el procediment -la del PSOE i quatre persones més-. Entre aquestes hi ha la de Juan Carlos Monedero, exdirigent de Podemos, a qui no ha autoritzat entrar a la causa.

El jutge ha considerat que la investigació del cas no l'afecta i que en els correus electrònics que es van enviar Montoro i el seu cap de gabinet amb informació fiscal de Monedero tan sols hi ha informació de les investigacions que feia l'Agència Tributària, i que això no és delicte.