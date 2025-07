ERC Tarragona denuncia que la recollida selectiva continua amb una tendència negativa

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El conseller republicà Jordi Fortuny ha alertat que «hem superat la meitat del 2025 i Tarragona continua amb una tendència negativa en matèria de recollida selectiva per la inacció del govern de Viñuales». El Grup Municipal d’ERC ha denunciat no només que la ciutat no millori en reciclatge, sinó que empitjori, ja que el percentatge de selectiva en els primers sis mesos d’any se situa en 36,66%, per sota fins i tot de la xifra total del 2024.

Fortuny lamenta «que es perpetuï aquest desastre i que la consellera Orts no busqui solucions d’una vegada». En aquest sentit, recorda la importància de començar a implementar el sistema de contenidors intel·ligents que tan bons resultats va donar durant la prova pilot feta durant el mandat anterior al Serrallo, Bonavista i Cala Romana. «Anem tardíssim i no pot ser que continuem mirant cap a una altra banda. La gestió del govern de Viñuales és molt negligent», explica el conseller d’ERC.

Gràfica amb l'evolució de la xifra de la recollida selectiva els últims anys a Tarragona.ERC Tarragona

Els republicans recorden que els objectius europeus per a aquest mateix any marcaven assolir el 55% del reciclatge. «Tarragona incomplirà aquest objectiu i també perdrà la subvenció de mig milió d’euros aconseguida per fomentar la recollida selectiva. La consellera Orts va dir ja fa cinc mesos que instal·laria de nou els contenidors tancats, però des d’aleshores no n’hem tingut més notícies i això no es fa de la nit al dia», recorda Fortuny, qui posa èmfasi a què el Next Generation s’ha d’haver justificat a principis del 2026, la qual cosa ara mateix sembla una «utopia».

El conseller republicà ha detallat que en els primers sis mesos de l’any s’han enviat a la incineradora unes 500 tones més de residu gris que en el mateix període del 2024. «Aquesta situació suposa un greuge econòmic i mediambiental per a la ciutadania de Tarragona», ha posat en relleu. «És evident que tenim un gran problema amb la neteja», ha afegit Fortuny, qui ha destacat les 2.000 signatures recollides per la Plataforma per una Tarragona Neta i enviades al Síndic de Greuges per la brutícia als carrers de Tarragona i la falta d’implicació del govern de Viñuales.