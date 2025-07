ERC exigeix solucions urgents per a l'Hospital Joan XXIII arran de la trobada amb el CSIF

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

ERC al Camp de Tarragona ha manifestat una «profunda preocupació» per la situació que els han traslladat els representants del sindicat CSIF de l’hospital Joan XXIII.

Els treballadors de l’hospital de la ciutat denuncien unes condicions laborals molt preocupants i una greu manca de recursos que impacten directament tant en la seva salut com en la qualitat de la cura als pacients. Des del sindicat expliquen que, sovint, la manca de personal fa imprescindible doblar torns de manera reiterada i assumir responsabilitats extres per poder garantir l’atenció sanitària.

Aquesta situació comporta que, en repetides ocasions, s’incompleixin tant els descansos legals com els temps mínims entre jornades, posant en risc el benestar dels professionals i, de retruc, la seguretat assistencial. A més, denuncien la falta de cobertura de les baixes laborals, la sobrecàrrega constant de feina i la manca d’inversions per tenir materials i equipaments suficients i adequats.

En aquest sentit, l’adjunta a la secretaria general de la Federació d’ERC al Camp de Tarragona, Virgínia Martínez, ha expressat que «no podem permetre que aquesta realitat s’allargui més. La sanitat pública és un pilar fonamental de l’estat del benestar, i això només és possible si els professionals disposen de les condicions i les eines necessàries per fer bé la seva feina. Si els treballadors no tenen unes bones condicions, els pacients tampoc tindran l’atenció que mereixen».

Des d’ERC fem una crida a les administracions competents perquè deixin de mirar cap a una altra banda, escoltin les reivindicacions dels professionals i prenguin mesures immediates per enfortir la sanitat pública a Tarragona i a tot el país.