La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, s’ha reunit aquest dijous amb un grup de fundadors de Tinet en una trobada que ha servit per compartir el valor de Tinet com a marca i com a xarxa ciutadana. En aquest sentit, les dues parts s’han compromès i s’han emplaçat al setembre per a crear una taula de treball conjunta que permeti estudiar totes les possibilitats per tal que el servei pugui continuar existint i alhora fer compatibles les necessitats en l’àmbit de seguretat.

Com a conseqüència, la supressió del servei de Tinet prevista per a gener de 2026 queda suspesa temporalment, a l’espera dels resultats de la taula de treball. La Diputació de Tarragona va fer l’anunci el passat 30 de juny. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha volgut transmetre un missatge de calma als usuaris assegurant que sigui quina sigui la decisió final, els serveis de Tinet es continuaran oferint durant un temps superior als 7 mesos anunciats. A més, ha explicat que en cas que algun usuari ja hagi fet una transició del seu compte de correu de Tinet a un altre correu electrònic i vulgui revertir-ho, comptarà amb els serveis d’assistència de Tinet per a fer-ho.

D’altra banda, Joan Aregio, com a representant dels fundadors de Tinet, ha afirmat que es posen a disposició de la Diputació per mirar de trobar solucions, respectant la decisió que ha pres la Diputació per motius tecnològics i tècnics.

A més, en el marc de la trobada celebrada al Palau de la Diputació de Tarragona, s’ha acordat aprofitar l’efemèride dels 30 anys de la fundació de Tinet per rememorar els orígens a través d’un seguit d’activitats. Tant la presidenta de la Diputació com Joan Aregio han posat en valor la importància i rellevància de Tinet no només pel territori, sinó pel país.