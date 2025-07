Comencen les obres de renaturalització del riu Francolí que recuperaran 3’2 km de camí fluvial

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana han començat les obres de renaturalització del riu Francolí. L’objectiu d’aquesta actuació és la restauració ambiental del sistema fluvial del Francolí, per tal de recuperar-ne la funcionalitat ecològica i fer del riu un espai viu, segur i integrat en l’entorn urbà. A més, aquesta intervenció és la més gran del projecte Greenbelt’26, que ja ha realitzat diversos projectes per fer un pas més per la sostenibilitat de la ciutat.

El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, ha explicat que «amb aquesta actuació recuperem un dels espais vius més importants de la nostra ciutat, a la vegada que treballem per posicionar el riu Francolí com una zona de gaudi per la ciutadania». Aquesta intervenció tindrà una durada de 4 mesos.

Els treballs busquen recuperar el traçat natural del riu i afavorir el manteniment del cabal superficial. La millora morfològica del tram final permetrà reduir la velocitat del flux de l’aigua i, per tant, disminuir el risc d’inundació. A més es busca la recuperació de 3’2 km del camí fluvial de la ribera esquerra, amb la millora de la plataforma, la senyalització, els tancaments i el drenatge en punts crítics.

També es pretén reduir la presència d’espècies invasores, com la canya americana, i potenciar la biodiversitat autòctona de l'entorn. García ha destacat també que «fem un pas endavant en la recuperació del nostre entorn fluvial, reivindicant la forma natural del riu i la flora endèmica».

Aquesta intervenció suposa una inversió d'1.243.472,91 € (IVA inclòs) i s'emmarca en les actuacions de renaturalització de diversos espais dins del projecte Tarragona Greenbelt’26 que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançats per la Unió Europea -NextGenerationEU.