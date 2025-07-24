Patrimoni
La catedral de Tarragona estrena un mapping que posa en valor els elements del temple
'Camins de llum' es podrà veure de dijous a diumenge en quatre passis diaris fins el 7 de setembre
La catedral de Tarragona ha estrenat aquest dijous un espectacle audiovisual basat en un mapping que posa en valor els elements més destacats del temple. A Camins de llum els espectadors recorren la nau central des de l'entrada amb la rosassa fins al retaule, passant per l'orgue. Les projeccions lumíniques s'acompanyen amb música de Hans Zimmer i J.S. Bach. La intenció és que els assistents connectin amb la bellesa, l'espiritualitat i la història d'un temple de 2.200 anys. La visita acaba amb un passeig nocturn pel claustre, que s'ha il·luminat especialment per a l'ocasió i s'acompanya amb suites de Händel. De dijous a diumenge hi haurà quatre passis diaris, a partir de les nou del vespre, fins el 7 de setembre.
«La llum és la protagonista perquè la catedral de Tarragona és el temple de la llum», ha indicat Eudald Tomasa, director de Grup Transversal, empresa que gestiona turísticament el monument i que s'ha encarregat de desenvolupar l'espectacle. Tomasa ha destacat que buscaven que la proposta «tingués sentit» i que «toqui l'ànima de les persones, que arribi a emocionar».
El director del Museu Diocesà de Tarragona, Andreu Muñoz, ha elaborat el relat del videomapatge, que s'ha dividit en tres parts: la rosassa, l'orgue renaixentista i el retaule. «La rosassa representa el Gènesi, amb tota una sèrie de figuracions, és el món creat per Déu», ha descrit. En les imatges es pot desxifrar la creació de l'univers o l'aparició d'Adan i Eva.
Seguidament, els espectadors es desplacen fins davant de l'orgue, on La passió segons Sant Mateu de Bach acompanya les imatges. «Aristòtil deia que la música era la matemàtica de l'univers, i la concebem com una realitat que ens enlaira cap a l'espiritual i la transcendència, com deia Sant Agustí», ha afegit Muñoz.
Finalment, l'atenció se centra en el retaule de Santa Tecla, amb les imatges de la patrona de la ciutat, Sant Pau, Sant Oleguer, Sant Fructuós i, al centre, la Verge Maria. «És tota una expressió de la professió de la fe de l'Església; és com recitar el credo en un llenguatge artístic que, a través dels seus pinacles, condueix l'ànima pel camí de la il·luminació fins la volta de l'absis, que en definitiva, és el que en diem el cel», ha finalitzat el director del museu.