La URV revela buits en l’avaluació i tractament del dolor crònic en l’autisme

Un estudi liderat per la URV revela la manca d’instruments validats per avaluar el dolor crònic en persones amb autisme, fet que pot dificultar l’aplicació de tractaments personalitzats i efectius. Publicat a la revista Clinical Journal of Pain, l’article Chronic pain in Autism: a systematic review ha revisat més de 5.600 treballs científics, dels quals només 26 complien els requisits per analitzar la prevalença, l’avaluació i els tractaments del dolor crònic en aquest col·lectiu.

Els resultats mostren que les persones amb autisme poden experimentar dolor crònic amb una freqüència similar a la població general, sobretot en zones com la regió lumbar o en forma de migranyes. La recerca també evidencia greus limitacions metodològiques: la majoria d’estudis es basen en respostes de cuidadors o professionals, i només un recull dades mitjançant autoinforme.

A més, només tres estudis analitzen tractaments específics, centrats en intervencions psicològiques. Rafael Martínez-Leal, director de la UNIVIDD, destaca la urgència de desenvolupar eines d’avaluació adaptades. El treball ha estat coordinat per Helena Garriga-Cazorla i s’ha dut a terme amb la col·laboració de diverses institucions.