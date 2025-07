Tarragona ven un solar a l’Arrabassada per 3,2 MEUR, que es destinaran a habitatge social

Ubicació del solar venut a l'Arrabassada per a construir-hi habitatge social.Tjerk van der Meulen

Publicat per RedaccióMarta Omella

SMHAUSA ha venut un solar situat al carrer Joan Fuster i Ortells, a la Vall de l’Arrabassada, per 3.205.500 euros (més IVA). La parcel·la, amb una superfície de 2.669 m² i un sostre edificable de 6.000 m², ha estat adquirida per la societat SPV Horta Cambrils 8. Els recursos d’aquesta transacció es destinaran exclusivament a la promoció d’habitatge protegit.

«Estem molt satisfets per aquesta venda, ja que ens permet aconseguir fons per continuar impulsant la construcció d’habitatge social al solar del costat, que és un dels que vam incorporar al programa de reserva de sòls de la Generalitat», va expressar el conseller d’Urbanisme i president d’SMHAUSA Nacho García. També va destacar que el consistori «treballa des de nombrosos fronts per garantir l’accés a l’habitatge a tota la ciutat: des de Llevant fins a Ponent».

La venda també ha estat celebrada pels Comuns, grup amb el qual el govern municipal va tancar, el novembre de l’any passat, un acord pressupostari de 9 milions d’euros per a habitatge social.

Aquest pacte preveia la construcció d’un edifici de 40 pisos de lloguer social davant del CAP Llevant. «L’aposta per l’habitatge públic de lloguer ha estat, és i serà la nostra marca d’identitat, ben palesa en aquest mandat», afirmen des de la formació, que també ha agraït l’equip tècnic i el conseller García «per haver complert els compromisos assumits en l’acord».

«Una vegada més, queda demostrat que marcar el camí des de fora del govern és útil i un encert; en matèria d’habitatge és l’exemple més clar de com estem desenvolupant el nostre programa a través dels pactes de pressupostos», afegeixen.

A la tercera va la vençuda

La venda s’ha dut a terme per adjudicació directa, amb una única oferta, i arriba després que dues subhastes públiques quedessin desertes. L’empresa adjudicatària ja va presentar la seva oferta durant la segona convocatòria, però problemes tècnics amb la plataforma de contractació van impedir validar correctament la documentació.

SPV Horta Cambrils 8, SL és una empresa domiciliada a Saragossa. Tot i que encara no s’ha detallat quin tipus de promoció impulsarà a Tarragona, la superfície permetria la construcció d’entre 40 i 60 habitatges, en funció de la tipologia que defineixi la promotora.