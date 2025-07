El tarragoní Adrià Guxens porta el seu primer film a Locarno

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Lóngquán: El manantial del dragón, el primer llargmetratge del director tarragoní Adrià Guxens, ha estat seleccionat al Spanish Preview del Festival de Locarno, dins l’espai Locarno Pro. Allà es projectarà un clip exclusiu de 10 minuts davant d’agents de vendes, programadors de festivals, distribuïdors i altres professionals clau del sector. El film està produït per Pausa Dramàtica Films i La Charito Films, i narra la història de Junyi Sun, un ballarí espanyol d’origen xinès que torna a la Xina després de trenta anys de desconnexió emocional amb les seves arrels per retrobar-se amb la seva àvia de 94 anys. Aquest retorn l’obligarà a enfrontar-se amb velles ferides i a replantejar-se una identitat cada cop més fragmentada.

Les productores Anna Moragriega i Olga Doganoc celebren la selecció com una gran oportunitat per internacionalitzar un projecte «valent» que tracta temes com la identitat i la pertinença des d’un enfocament poc habitual dins el cinema espanyol. Segons Doganoc, el reconeixement de Locarno valida el «risc formal i temàtic» de la pel·lícula i demostra l’interès creixent per històries que «exploren identitats híbrides amb llenguatges poc convencionals». El film ha estat rodat entre la Xina i Espanya, amb un equip que parlava cinc idiomes diferents: català, castellà, anglès, mandarí i un dialecte local.

Lóngquán barreja ficció i documental, realisme i fantasia, memòria i present. «Mai m’han atret les certeses perquè per a mi el cinema és un procés obert de cerca i aprenentatge», explica Guxens. «Poder estar en un festival tan prestigiós com Locarno amb un projecte que encara no hem acabat de rodar és un suport enorme i ens anima a prendre més riscos creatius», assenyala el director, que veu el projecte com una extensió del curtmetratge Un ruido lejano, on Guxens i Junyi Sun ja havien col·laborat. L’actor i cocreador del film destaca la importància de veure’s representat a la pantalla, i critica el «recurs a estereotips» en moltes representacions cinematogràfiques.

Reflectir una societat plural

Per la seva banda, Guxens denuncia la manca de connexió cinematogràfica entre Espanya i la Xina, amb només dues coproduccions oficials. «Es tracta del mercat cinematogràfic més potent del món. I mentre països com França o els EUA fa anys que expliquen històries de persones d’orígens diversos, a Espanya continuem resistint-nos a posar-les en el centre dels nostres relats, malgrat que la nostra societat és plural des de fa ja molt», subratlla. El film ha passat per laboratoris com Abycine Lanza i Bridging the Dragon, i està tancant el seu finançament per a la segona part del rodatge.