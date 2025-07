Les Nits de Tàrraco, les noves visites nocturnes als principals monuments romans

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

A partir d’aquest dissabte i fins al 6 de setembre, les nits d’estiu seran Nits de Tàrraco, als recintes patrimonials de la ciutat. Engeguem aquest cicle dins la programació de Tarraco25, amb la voluntat de fer arribar el patrimoni als tarragonins i als visitants.

Es tracta d'una «visita guiada acompanyada de grups de reconstrucció i panells informatius amb la imatge virtual del recinte que es visiti», apunta el conseller de Patrimoni, Nacho García, qui també destaca que «seran escenaris idíl·lics per aquest estiu tan carregat de patrimoni».

Des del Passeig Arqueològic on es parlarà de la història de la muralla; passant pel Circ i l’Amfiteatre de Tàrraco, on s’hi feien espectacles per als habitants de la ciutat i el seu territori i com es mantenien aquests espais, tant econòmica com arquitectònicament; així com el Pretori, que sembla un castell i que potser ho va ser, entre d’altres històries prou conegudes, però altres encara per descobrir.

Nits de Tàrraco proposa visites nocturnes als principals recintes monumentals de l’antiga ciutat romana: Muralles- passeig Arqueològic, Pretori, Circ i Amfiteatre i cada visita es farà per un dels grups de recreació històrica de la ciutat, com son: Nemesis, Projecte Phoenix, Thaleia, Septimani Seniores, Tarraco Ludus.

Les visites es complementaran amb imatges digitals creades per SETOPANT (Seminari de Topografia Antiga) de la Univeristat Rovira i Virgili (URV) que il·lustren com podien haver estat els mateixos recintes en el seu origen.

Ja es poden adquirir les entrades al web de l’Ajuntament. El cost és de 8€, a mode de fiança, que es retornarà a l’entrada de l’acte. Les visites es fan en dues sessions (22h i 23.15h) i en dos idiomes, català i castellà i tenen una durada aproximada d’una hora. Els grups son d’unes trenta persones.