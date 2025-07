L'Ajuntament de Tarragona proposa limitar l'accés de vehicles a la plaça de la Font

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona vol iniciar el procés de modificació de l’Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona amb la finalitat de millorar les operacions de càrrega i descàrrega al municipi i regular l’accés de vehicles a la plaça de la Font. Per aquesta raó s’ha convocat la comissió d’estudi de la mateixa el proper dimarts.

La consellera de Mobilitat, Sonia Orts ha explicat que «des del govern municipal impulsem aquests canvis per tal de millorar l’ús de les zones de carrega i descarrega i limitar l’accés de vehicles a la plaça de la Font».

En la propera comissió, d’una banda, s’estudiarà la possibilitat que els usuaris de les zones de carrega de la ciutat hagin d’extreure un tiquet físic o registrar l’estada en una aplicació electrònica sense cost. D’aquesta manera, es podrà realitzar un millor control de l’ús de les zones de càrrega i descàrrega, assegurant una major rotació i evitant que hi estacionin vehicles no autoritzats.

També s’estudiarà reduir els supòsits per als quals està permès l’accés motoritzat a la plaça de la Font, i així reduir els vehicles que hi poden entrar. Orts ha explicat que «el trànsit que hi ha a determinats moments del dia és un problema tant pels veïns com pels visitants d’aquest espai emblemàtic de la ciutat, i l’hem de preservar».