Tarragona estrena nou Registre Civil agilitzat amb intel·ligència artificial i espais «més amables»

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Ahir el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va inaugurar les noves instal·lacions del Registre Civil de Tarragona. Aquestes presenten diverses novetats i avenços tecnològics, com és el cas d’una assistenta virtual amb intel·ligència artificial i una cabina de videoconferència connectada amb el Jutjat de Pau de Salou, des d’on es podran realitzar tràmits sense necessitat de desplaçar-se. A més, la remodelació incorpora canvis en l’espai com una zona d’atenció ciutadana, una sala d’espera familiar, o una nova sala de matrimonis entre d’altres. «S’ha fet un esforç conscient i important d’adequació, pensant fonamentalment en dos objectius: posar al centre els usuaris i millorar les condicions dels servidors públics que els atenen», va assenyalar el conseller Espadaler. «És un exercici de proximitat, un projecte que veu la llum per primera vegada aquí a Tarragona, i que esperem poder extrapolar-lo a la resta del país», va afegir.

Per la seva banda, la secretària coordinadora provincial, María Luengo va destacar que l’espai ha estat dissenyat per «garantir una atenció individualitzada», amb llocs específics per al personal funcionari i una nova disposició «on desapareixen els taulells i les persones són ateses cara a cara, a la mateixa alçada». «Per a nosaltres la ciutadania no és un ens abstracte, sinó que és cadascuna de les persones individuals que arriben aquí amb les seves necessitats específiques», va afirmar. «És un gran pas, un avanç impressionant. Estic intensament feliç», va expressar Luengo.

Noves eines tecnològiques

El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, també present en l’acte, va posar en valor les noves eines tecnològiques de les instal·lacions. «Estem davant d’una plataforma de transformació, amb un potencial que va més enllà del que hem vist avui, però que apropa a la ciutadania a l’administració i li facilita fer tota mena de tràmits», va comentar el secretari, en referència a l’assistent virtual LaIA.

Aquesta, com el seu nom ja suggereix, utilitza intel·ligència artificial per resoldre dubtes i ajudar els usuaris en la gestió de diversos tràmits. L’eina permet fer preguntes en català o castellà, sigui de forma oral o escrita mitjançant un teclat tàctil, i ofereix respostes clares sobre procediments com inscriure un naixement, gestionar un casament o obtenir un certificat. També pot proporcionar informació a través de codis QR, que l’usuari pot escanejar amb el seu mòbil.

Actualment, LaIA és únicament bilingüe, però segons ha avançat Tort, es preveu incorporar noves llengües en un futur. Tampoc va descartar que «més endavant es pugui estendre a altres bases de coneixement». «Estem parlant d’una optimització de temps important. Qui ho necessiti pot entrar, fer una pregunta i sortir amb una primera resposta, sense haver de demanar cita ni passar per un taulell», va explicar.

També va assenyalar «l’enorme potencial» de la cabina de videotrucada, un projecte pilot que permetrà que ciutadans de municipis sense Registre Civil puguin fer tràmits des del Jutjat de Pau, sense necessitat de desplaçar-se fins a Tarragona. De moment, aquest servei es troba disponible a Salou. «Es tracta d’un procés senzill i estructurat, que en qüestió de minuts permet fer una tramitació com, per exemple, l’acte de jurament o promesa de nacionalitat», va assenyalar Tort. També és, va assegurar, un sistema amb una «seguretat jurídica molt important, malgrat no ser presencial», i disposa «d’una traçabilitat digitalitzada en el moment per qualsevol necessitat d’informació o aclariment posterior».