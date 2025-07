SMHAUSA ven un solar a l'Arrabassada per més de 3,2 MEUR

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes de Tarragona ha venut la finca núm. 93765, situada al carrer Joan Fuster i Ortells, a la Vall de l'Arrabassada per 3.205.500,00 € (més IVA del 21%) a SPV Horta Cambrils 8, SL. El solar té una superfície de 2.669 m² i un volum edificable de 6.000 m² de sostre.

El conseller d'Urbanisme i president d'SMHAUSA Nacho García ha destacat que «estem molt satisfets per aquesta venda, ja que ens permet aconseguir fons per continuar impulsant la construcció d'habitatge social al solar del costat, que és un dels que vam incorporar al programa de reserva de sols de la Generalitat». I ha afegit que «des del govern municipal estem treballant des de nombrosos fronts per garantir l'accés a l'habitatge a tota la ciutat: des de Llevant fins a Ponent».