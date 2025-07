Queixes amb les devolucions de les entrades del concert d’Isabel Pantoja

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

El concert cancel·lat d’Isabel Pantoja a la Tarraco Arena ha portat cua. Diferents usuaris que havien adquirit entrades asseguren que, tot i que el concert es va cancel·lar al mes de febrer, encara no han rebut la devolució dels diners del preu del tiquet.

En un principi, Pantoja havia d’actuar a Tarragona el 30 de novembre de 2024. Una malaltia, però, va obligar la cantant a suspendre els concerts que havia programat en el marc de la gira dels 50 anys de carrera. El concert, donada aquesta situació excepcional, es va haver d’ajornar uns mesos i es va fixar la data del 5 de juliol del 2025 per celebrar-lo.

En aquest segon intent, però, tampoc es va poder dur a terme. Aquest cop, l’organització va optar per cancel·lar l’esdeveniment. Els usuaris que van adquirir les entrades del concert a través de la Tarraco Arena o del Corte Inglés, han anat rebent les devolucions dels diners. En canvi, aquells que van comprar-les a través de la promotora del concert, EC Entertainment Group, encara no han arribat a rebre el retorn.

Una de les usuàries afectades explica que «vaig comprar les entrades al mes d’abril a 165 euros cadascuna i ni tan sols vam rebre en cap moment que la cancel·lació del concert del juliol». «Ens vam posar en contacte amb la Tarraco Arena i ells ens deriven les queixes al promotor», afegeix. «Hem enviat diferents correus a l’empresa organitzadora —EC Entertainment Group— i sempre responen que es posaran en contacte amb nosaltres quan hagin fet la devolució. Fins i tot, he enviat una carta certificada amb justificant de recepció i m’ha arribat retornada», conclou l’afectada.

Per la seva banda, des de la Tarraco Arena asseguren que «hem rebut moltes queixes, però no tenim res a veure amb la situació. Totes les persones que van comprar les entrades a través de la Tarraco Arena, han rebut la devolució dels diners des del mes de febrer». «Ens consta que hi ha persones que les van comprar a través del promotor de l’esdeveniment que encara no han rebut el retorn», lamenten.