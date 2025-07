Preocupació al barri de Sant Salvador a Tarragona per un abocador il·legal al bosc

Els veïns del barri de Sant Salvador han denunciat la presència d’un abocador il·legal en una zona boscosa situada just darrere de la Residència i Centre de Dia Colisée Sant Salvador, un centre per a persones amb discapacitat. Segons testimonis, des d'abans de Setmana Santa s'han vist diverses furgonetes descarregant residus de manera recurrent.

Entre les deixalles s’hi acumulen mobles vells, electrodomèstics, cables, runa i fins i tot cristalls, la qual cosa converteix aquest espai en un indret perillós tant per als vianants com per a animals de companyia. A més, la presència de vidre genera una preocupació creixent pel risc d’incendi, especialment en temporada estival.

Imatge de la presència de vidre a l'abocador il·legal de Sant Salvador.Cedida

Fonts de l’Associació de Veïns de Sant Salvador han confirmat que han rebut diverses queixes sobre aquest punt i que han traslladat la problemàtica a l’Ajuntament de Tarragona, així com al regidor de barri, Guillermo Garcia.

Des de Diari Més, ens hem posat en contacte amb l’Ajuntament de Tarragona, que ha explicat que efectivament un equip de la Unitat de Manteniment d’Àrees (UMA) es va desplaçar fins al lloc després de rebre diverses notificacions a través d’EPP!, l’aplicació ciutadana per informar sobre incidències a la via pública. No obstant això, han indicat que no poden actuar-hi ja que el punt afectat es troba dins del terme municipal dels Pallaresos.

Per la seva banda, fonts de l’Ajuntament dels Pallaresos han confirmat que són coneixedors de la situació i que estan treballant per trobar-hi una solució. Tanmateix, no ha estat possible obtenir declaracions del departament de Medi Ambient, responsable directe de la gestió d’aquesta problemàtica, i per tant no hi ha més detalls sobre el calendari o les accions previstes.

Imatge de l'abodcador il·legal de Sant Salvador.Cedida

Imatge de l'abocador il·legal al barri de Sant Salvador de Tarragona.Cedida