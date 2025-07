El Port i l’Ajuntament de Tarragona declaren la guerra als coloms: «En reduirem el 75%»

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona fa temps que treballa per reduir la plaga de coloms a la ciutat, ja que són un perill per a la salubritat pública. Més recentment, el Port s’ha afegit a la lluita i ha assumit que és el principal menjador dels animals. Ara, les dues institucions han declarat la guerra als coloms i arrencaran un pla que preveu reduir en un 75% el seu nombre a la ciutat. «No escatimarem esforços en allò que s’hagi de fer per trobar una ràpida solució a aquest problema que hem causat històricament a la ciutat», va expressar ahir Santiago Castellà, president del Port, després d’una nova reunió de la Taula Bilateral amb el consistori.

Entre les mesures hi ha un seguit d’accions que desenvoluparà l’Autoritat Portuària valorada en 565.000 euros per tal de reduir les pèrdues de gra de cereal que acaba servint d’aliment per a les aus. «Hem parlat amb els productors, compradors i distribuïdors de cereals i amb les empreses estibadores sobre la necessitat de treballar plegats amb aquest tema», va dir Castellà. Per la seva banda, el consistori està duent a terme un pla «molt agosarat» a la ciutat per actuar als llocs on dormen les aus.

Les dues institucions també van abordar el pas de mercaderies per la ciutat. Les dues parts van lamentar que el Ministeri de Transports està incomplint els terminis inicials sobre l’estudi d’aquesta problemàtica. «Estem a cinc minuts del corredor mediterrani, però ara els trens han de fer unes maniobres complexíssimes que comporten molèsties a una part de la ciutat», va remarcar Castellà.

Reunió amb Exolum

Un altre dels temes sobre la taula entre el Port i l’Ajuntament és el trasllat de la Laboral, que ha de permetre tenir més espai logístic per al Port. Per aconseguir-ho, s’ha d’arribar amb un pacte amb Exolum perquè traslladi les seves dependències on ara hi ha el campus educatiu. El govern municipal es va reunir fa poc amb la companyia. «Vam posar en comú aquesta necessitat. Ells volen quantificar d’una manera més exacta l’import de les possibles compensacions», va explicar Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona. Quan el consistori rebi la xifra, l’estudiarà i es negociarà amb la companyia. «Necessitarem espai per activitat logística i entenem que és lògic que aquells terrenys siguin del Port», va afegir Castellà.

Pas soterrat als Carros

Les actuacions urbanístiques entre el Port i el consistori també passen per la plaça dels Carros i la redefinició del seu pas soterrat. «Estem treballant amb la idea d’unes escales molt amables i un model d’ascensor amb un motor que davant de qualsevol inundació no pateixi problemes», va assegurar el batlle.

Espais al carrer del Mar

El president de l’Autoritat Portuària també va avançar ahir que s’està tractant amb l’Ajuntament la cessió d’espais al carrer del Mar en propietat del Port. «En el seu moment, encara es pensava que es podia créixer cap a l’interior de la ciutat i no cap al mar. Tenim alguns espais que no produeixen cap rendiment i entenem que hem de trobar amb el consistori la millor funcionalitat», va exposar Castellà.