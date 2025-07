Els pescadors de la llum de Tarragona, en vaga per impagaments causats per la crisi del peix blau

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els pescadors de la llum de Tarragona porten dos dies de vaga perquè no cobren des de fa mesos. La manca de captures de peix blau per la gran presència de tonyines fa que els propietaris de les barques no obtinguin ingressos i, per tant, no paguin als treballadors.

La veda biològica va acabar fa sis mesos, però des d'aleshores les captures de seitons i sardines són molt minses. Per aquest dimecres hi ha prevista una reunió entre la directiva de la Confraria de Pescadors de Tarragona i el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, per buscar solucions.

En declaracions a TAC12, el president de la confraria tarragonina, Esteve Ortiz, ha reclamat un pla econòmic de xoc per superar la situació.

Per pescar, les barques de la llum utilitzen la llum per atreure el peix i la tècnica de l'encerclament per atrapar-les. «La xarxa el que fa és rodejar el peix i tancar-lo per baix.

Es troben que quan fan això, les tonyines van ràpidament cap allà, impedeixen el tancat, espanten el peix, que desapareix. Per tant els pescadors tornen sense res, amb la despesa de gasoil, amb onze famílies sense poder cobrar i l'armador que no pot afrontar el pagament del combustible i la seguretat social», ha explicat Ortiz.

Com a possible solució des de la confraria reclamen que el govern espanyol canviï el repartiment de les quotes de pesca de tonyina, ara mateix en mans de les grans empreses, i permeti a les barques més petites que també en puguin agafar. «Si ara hi ha tot aquest peix i no hi ha l'altre -el blau-, que permetin capturar-les, fet que facilitaria que la gent es guanyés la vida», ha explicat.

La presència de tonyines al Mediterrani català s'ha incrementat molt els darrers anys: «no les acabarem, està ple, l'única manera de controlar aquesta espècie és amb l'home», ha destacat. Així, Ortiz ha considerat que l'alternativa per als pescadors tarragonins és que puguin anar combinant la pesca de peix blau amb la de tonyina per assegurar captures i ingressos.