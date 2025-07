Els autobusos dels creueristes faran parada a la Tàrraco Arena Plaça

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Els autobusos que portaran els creueristes des de la terminal del Port fins a la ciutat s’aturaran a la Tàrraco Arena Plaça. Així ho va establir ahir la Taula Bilateral entre el Port i l’Ajuntament. «El carrer Mallorca és una bona ubicació, reconeixible pel creuerista, que permet enllaçar amb una altra part de la ciutat que també volem potenciar», va explicar Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona. Des de l’inici de temporada, s’han provat diverses ubicacions.

Així, ja no s’aturaran a la Via Augusta, on es podien provocar problemes al només tenir un carril per sentit. «La mobilitat dels creueristes és un tema que ens ha preocupat. Volem donar una gran experiència als nostres visitants. Els creuers són importants i generen riquesa. A més, ser un port d’origen et posa al mapa», va expressar Viñuales. El Port de Tarragona preveu rebre 120.000 creueristes aquesta temporada. Hi ha programades 65 escales, fet que suposa dues arribades més respecte a l’any passat, de manera que es preveu batre el rècord assolit el 2024.

A més a més, en la trobada d’ahir es va plantejar, a petició de l’Autoritat Portuària, la possibilitat de dur a terme un reconeixement de ciutat a la figura de Miquel Ballester, navegant tarragoní que va acompanyar a Cristòfol Colom en el seu segon viatge a Amèrica.