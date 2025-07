Denuncien 5 usuaris de motos d’aigua i més de 30 identificats en un dispositiu a Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detectat que algunes de les persones que utilitzen motos d’aigua a les platges de la ciutat cometen algunes infraccions, com conduir a gran velocitat en zones prohibides, envaeixen zones de banyistes i avaren les motos en platges no habilitades, entre altres.

Davant d’aquest escenari, la policia tarragonina va dissenyar un dispositiu destinat als conductors d’aquest tipus de vehicles amb objectiu de garantir la seguretat dels banyistes i usuaris del litoral, controlar i denunciar totes les infraccions i immobilitzar o retirar les motos d’aigua en cas que fos necessari. Aquesta acció conjunta, que es va portar a terme el 17 i el 18 de juliol, va comptar amb la col·laboració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

El dispositiu es va saldar amb 34 persones identificades i 5 denunciades, de les quals 2 per avarar a la platja, 2 per no portar l’armilla salvavides homologada per a la navegació de motos d’aigua i 1 per impostos especials.

En aquesta acció policial hi van participar tres dotacions de la Unitat de Platges (UVIP) de la Guàrdia Urbana, una dotació de la Policia Nacional i per part de la Guàrdia Civil l’embarcació del Servei Marítim, una patrulla territorial de Cambrils i una patrulla de Fiscal i Fronteres (PAFIF) del Vendrell.

La Guàrdia Urbana recorda que s’ha de fer un ús responsable de les motos d’aigua, cal respectar l’entorn natural i la convivència amb altres usuaris. És important mantenir la distància de seguretat amb embarcacions, banyistes i zones delimitades; respectar les limitacions de velocitat dins de les zones portuàries i properes a la costa; evitar maniobres perilloses, especialment en zones de gran afluència i fer servir l’equip de protecció adequat, com ara l’armilla salvavides.

Durant els mesos d’estiu, la policia tarragonina incrementa la presència i la vigilància a les platges amb agents de paisà i uniformats.