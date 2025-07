Tarragona busca grua i senyals per posar ordre al carrer

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació el contracte harmonitzat per al servei de grua municipal i senyalització excepcional, per un import total d’1.735.681,46 euros (IVA inclòs). El contracte tindrà una durada inicial de dos anys, amb la possibilitat d’ampliar-lo amb dues pròrrogues d’un any cadascuna.

L’anunci de la licitació s’ha publicat aquest dilluns i les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins al pròxim 2 de setembre de 2025.

El contracte es divideix en dos lots. El primer lot fa referència al servei de grua i gestió del dipòsit municipal de vehicles, i inclou tasques com la immobilització, arrossegament, transport i retirada de vehicles de la via pública, així com el cobrament de taxes i la gestió administrativa del dipòsit.

El segon lot correspon a la senyalització excepcional, i contempla la col·locació, retirada i reposició de senyals amb motiu d’esdeveniments extraordinaris o altres ocupacions temporals de la via pública i espais municipals.