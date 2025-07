Surt a licitació el contracte del servei de grua municipal i de senyalització

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació el contracte harmonitzat del servei de grua. Aquest dilluns s’ha publicat l’anunci d’aquest contracte, per un import d’1.735.681,46 euros (IVA inclòs) i una durada de dos anys. En el mateix contracte es contempla la possibilitat d’allargar la durada amb dues pròrrogues d'un any cadascuna.

Les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins al 2 de setembre d’enguany.

Aquest contracte es divideix en dos lots. El primer correspon al servei grua i gestió dipòsit municipal vehicles, que consisteixen la prestació de serveis auxiliars de gestió del dipòsit municipal de vehicles i cobrament de taxes i servei auxiliar d’immobilització, arrossegament, transport i retirada de vehicles de la via pública, així com el seu posterior trasllat al dipòsit per mitjà de grua.

I el segon és el de la senyalització excepcional, que contempla la col·locació, retirada i reposició de la senyalització excepcional per a esdeveniments extraordinaris i altres ocupacions de la via i espais públics de Tarragona.